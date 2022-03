SAD do Portimonense oferece camisola autografada pelo plantel ao apanha-bolas acidentado no jogo com o Benfica

O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, ofereceu uma camisola autografada por todos os elementos do plantel ao jovem apanha-bolas que caiu no jogo com o Benfica e foi transportado para o hospital.

Marco Martins, jogador dos sub-13 do Portimonense, escorregou e fraturou o braço direito no decurso do duelo entre os alvinegros e o Benfica, disputado em 5 de março, com o aparato do incidente a gerar, na altura, alguma preocupação, levando à interrupção da partida, enquanto o jovem apanha-bolas era assistido pelos bombeiros.

A SAD, num gesto que encantou Marco Martins, ofereceu-lhe esta terça-feira uma camisola com o número 10 nas costas e desejou rápidas melhoras a Marco Martins, esperando que em breve possa voltar a desempenhar a função de apanha-bolas nos jogos da equipa principal do Portimonense.