SAD resistiu a propostas

O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, revelou que no mercado de janeiro houve cobiça por vários jogadores. “Resistimos a ofertas não apenas por Filipe Relvas, conforme foi divulgado, mas também por Luquinha, Pedrão e Róchez.”.

Segundo o dirigente, em entrevista ao programa Fair Play, da rádio Rua FM, existe “um objetivo a alcançar” e a SAD “não poderia prescindir desses jogadores”. O Portimonense foi o clube mais ativo no mercado de inverno, com 11 aquisições. “Contratámos gente já com vários anos de futebol, a fim de acrescentar experiência a um grupo com uma baixa média de idades, e jovens que dispõem de um espaço para se valorizarem e que foram oportunidades de negócio”, adiantou Rodiney Sampaio.