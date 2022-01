Saída de Fali Candé oficializada pelo Portimonense

Fali Candé viu a saída do Portimonense oficializada esta terça-feira e, tal comonoticiou, o defesa vai jogar no Metz nas próximas temporadas."Fali ruma a França, deixando um agradecimento especial ao clube e adeptos que o acolheram durante estes últimos quatro anos. A Portimonense Futebol SAD agradece todo o empenho e dedicação de Fali Candé e deseja-lhe as maiores felicidades para esta nova etapa da carreira", pode ler-se no comunicado emitido pelos algarvios.O lateral-esquerdo guineense, de 24 anos, rende três milhões de euros à SAD do Portimonense, que retém 25 por cento do passe.