Samuel Portugal lamenta expulsão: «Achei injusto e dificultou o nosso ritmo»

Samuel Portugal lamentou a expulsão de Pedro Sá no segundo tempo do Sporting-Portimonense, a qual diz ter sido injusta e que terá dificultado a tarefa dos algarvios."Estávamos a conseguir colocar em prática o plano. Infelizmente com um jogador a menos ficou mais complicado. O nosso capitão falou com o árbitro e levou logo amarelo e na segunda falta que fez levou outro cartão amarelo. Achei injusto e dificultou o nosso ritmo. Mas o grupo está de parabéns pela entrega. É descansar e pensar no Marítimo", começou por dizer à Sport TV, falando da dificuldade de jogar contra equipas como o Sporting."São jogos difíceis. Em casa também tentamos bons resultados, apesar de não serem tão bons. Mas estamos a trabalhar para conseguir pontos e em busca dos nossos objetivos", frisou, antes de deixar uma palavra aos adeptos do emblema de Portimão."Peço que os adeptos acreditem porque somos um grupo de guerreiros que procura o quanto antes o nosso objetivo, que é a permanência", concluiu o guardião brasileiro.