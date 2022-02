São Paulo seduz Willyan mas falta acordo com o Portimonense

O São Paulo já terá chegado a acordo com Willyan, defesa-central ligado ao Portimonense, mas a SAD dos algarvios não está disposta a prescindir do jogador nas condições pretendidas pelo clube brasileiro: empréstimo válido até final do ano com opção de compra.A imprensa brasileira deu destaque nesta sexta-feira ao acerto entre o São Paulo e Willyan quanto a salários e prémios, adiantando que o Portimonense recebeu um e-mail com todos os detalhes da pretendida cedência. Os brasileiros aguardam, agora, uma resposta dos dirigentes alvinegros.O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, assegurou que a saída de Willyan, nas condições propostas pelo São Paulo, não será viabilizada.O Portimonense recusou recentemente propostas dos brasileiros do Grémio (que também pretendia o empréstimo do defesa) e dos franceses do Bordéus e, na época passada, dos russos do Zenit pelos serviços de Willyan, considerando as propostas apresentadas demasiado baixas.O defesa está ligado contratualmente ao Portimonense até 2023 e a cláusula de rescisão ascende a 40 milhões de euros.