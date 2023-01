Sérgio Conceição assina por época e meia pelo Portimonense

Sérgio Conceição é reforço do Portimonense, assinando por época e meia, mais uma de opção, apurou. O lateral direito do Seraing, da Bélgica, regressa assim ao futebol português, de onde saiu do Estrela da Amadora no final da temporada passada rumo ao estrangeiro.No emblema belga, o jogador de 26 anos somou 23 jogos esta época, num total de 952 minutos, o que dá pouco mais de 10 jogos completos. Agora, será mais uma opção para o técnico Paulo Sérgio nos algarvios.