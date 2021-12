Shimizu S-Pulse paga dois milhões para garantir Gonda

O Portimonense irá receber dois milhões de euros, depois do Shimizu S-Pulse ter acionado a cláusula de compra do passe do guarda-redes Shuichi Gonda, que representou o clube japonês em 2021, a título de empréstimo.O guardião nipónico, de 32 anos, regressou ao seu país este ano e foi titular absoluto no Shimizu S-Pulse, cumprindo todos os 38 jogos do campeonato, com os bons desempenhos a levarem o clube a avançar para a contratação a título definitivo.O Portimonense já havia recebido um milhão de euros pelo empréstimo de Gonda, que vestiu a camisola dos algarvios em 21 ocasiões, nas épocas 2018/19 e 2019/20.