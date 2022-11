Superar 2021/22 como objetivo

Na época passada o Portimonense chegou à 13ª jornada com 20 pontos e para superar essa marca os algarvios, atualmente com 19, precisam de ganhar ao Sp. Braga, na próxima ronda da Liga Bwin, a última antes da paragem originada pela disputa do Campeonato do Mundo.

O s algarvios terão de quebrar um longo jejum, a fim de concretizar tal objetivo: desde 1 de abril de 1990 que não vencem os bracarenses. Na altura, com Manuel Oliveira no comando, um golo de José Pedro bastou para o Portimonense fazer a festa.

O grupo às ordens de Paulo Sérgio goza hoje o último de dois dias de folga. Welinton deverá continuar indisponível.