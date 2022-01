O Portimonense vai apresentar-se esta tarde, diante do Tondela, em jogo da 20ª jornada da Liga Bwin, apenas com seis jogadores no banco dos suplentes e só com um guarda-redes, o japonês Nakamura, devido a um surto de Covid-19.Os guarda-redes Samuel e Ricardo Ferreira, os defesas Lucas Possignolo e Lazaar e os médios Carlinhos, Pedro Sá e Imbula são alguns dos nomes que não figuram na ficha de jogo.Por outros motivos estão também indisponíveis o guarda-redes Payam Niazmand (ao serviço da seleção do Irão), o defesa Pedrão e o médio Lucas Fernandes (ambos castigados).