Theodoro Fonseca diz estar farto: «Querem riscar o Algarve do futebol?» Incidências do jogo com o Marítimo levam acionista maioritário a questionar investimento





Theodoro indignado com o golo anulado a Aylton

• Foto: Filipe Farinha