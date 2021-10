Três centrais é possibilidade frente ao Sp. Braga

O Portimonense poderá repetir diante do Sp. Braga o sistema tático com três defesas-centrais que tão bons resultados proporcionou no Estádio da Luz, frente ao Benfica. Os alvinegros costumam recorrer a essa solução contra os grandes e, ocasionalmente, nos duelos com os minhotos. O resultado alcançado frente aos encarnados - vitória por 1-0 - poderá levar Paulo Sérgio a inclinar-se pelos três centrais.

Achraf Lazaar e Ewerton são baixas confirmadas para a deslocação ao Minho, enquanto Fabrício já deverá entrar nas contas.