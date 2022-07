Trinco brasileiro perto do Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Pedro, trinco de 22 anos, ligado ao Vitória da Bahia, deverá ser em breve reforço do Portimonense, sabe. Os algarvios pretendem o jogador por empréstimo, por uma época, com opção de compra no final desse período.As negociações deverão ficar fechadas nos próximos dias.