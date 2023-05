Welinton Júnior e Moufi fazem as despedidas

O avançado Welinton Júnior e o lateral-direito Fahd Moufi utilizaram ontem as redes sociais para se despedirem do Portimonense, sendo algo surpreendente a saída do primeiro, pois decorriam negociações com vista à renovação do contrato. Já Moufi há muito que se comprometeu com os ingleses do Burnley, promovidos à Premier League.

“Foi o meu último jogo esta temporada e também o último com esta camisola”, escreveu Welinton. “Agradeço o respeito e o carinho e procurei sempre ajudar da melhor forma”, adiantou o goleador do Portimonense (6 golos) em 2022/23, cujo futuro é ainda desconhecido, havendo várias equipas da Liga Bwin interessadas nos seus serviços.

Já Moufi foi muito sintético e publicou uma foto em ação pelo Portimonense, acompanhada por uma breve frase de despedida: “Último agradecimento”.