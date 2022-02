Willyan ainda poderá sair

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A saída do defesa Willyan para o São Paulo ainda é hipótese. A imprensa brasileira noticia uma reunião entre Theodoro Fonseca, acionista maioritário da SAD alvinegra, e Rui Costa, diretor do São Paulo, com o Portimonense a admitir libertar o jogador mas só depois de assegurada a permanência na Liga Bwin.