Willyan após triunfo sobre o Moreirense: «Sabíamos que seria difícil»

A vitória do Portimonense conquistada perto do final deixou os jogadores eufóricos. Willyan foi o porta-voz da felicidade e aproveitou para elogiar o coletivo. "Parabéns à equipa pela entrega. Sabíamos que seria difícil, mas tínhamos de batalhar, até pela situação do adversário. Foi uma vitória importante para seguirmos o nosso objetivo", referiu o defesa, garantindo que a equipa luta pela permanência. "Depois pensaremos em lutar pelos lugares de cima", assegurou.

Já Pablo Santos não teve a estreia desejada com a camisola do Moreirense. "Precisávamos de vencer pela situação difícil que ocupamos. Os adeptos estão certos pois querem vitórias, mas nós também queremos muito. Estamos a sofrer com esta situação, mas temos de levantar a cabeça", referiu.