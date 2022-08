Willyan deve dizer adeus hoje ao Portimonense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa-central Willyan deve despedir-se hoje do Portimonense (é forte a possibilidade de nem integrar o onze inicial), pois faltam apenas detalhes para que fique consumado o seu ingresso nos russos do CSKA Moscovo. O Portimonense irá receber 1,7 milhões de euros de imediato, num negócio que poderá render mais, caso sejam atingidos alguns objetivos.

Entretanto, o guarda-redes iraniano Payam Niazmand foi emprestado ao Sepahan, do seu país, a troco de 200 mil euros, com os persas a terem a opção de compra do passe por um milhão de euros.