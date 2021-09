Willyan queria outro desfecho: «Estamos a trabalhar bem»

A desilusão apoderou-se de Willyan no final do encontro com o Vizela, pois o jogador do Portimonense esperava outro resultado.





"Sabíamos que ia ser difícil e acabámos por não conseguir fazer golos. Estamos a trabalhar bem e o próximo jogo vai ser importante", atirou, lembrando que o campeonato "vai ser uma guerra até ao final".