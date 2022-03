Willyan Rocha volta às opções de Paulo Sérgio

O defesa/trinco Willyan Rocha, que falhou o jogo frente ao Sp. Braga, na última jornada da Liga Bwin, devido a um surto gripal, deverá voltar ao onze do Portimonense diante do Belenenses SAD, no Jamor, num jogo de grande importância para as duas equipas, empenhadas na luta pela permanência.

Willyan é uma unidade nuclear dos algarvios e o segundo jogador com mais minutos somados na temporada em curso, em todas as competições (2.518’), apenas superado pelo lateral-direito Moufi (2.760 minutos).