Willyan saiu a sangrar no jogo frente ao Sp. Braga Central do Portimonense abriu o sobrolho direito após choque de cabeças com Al Musrati. Vai falhar o duelo com o Belenenses SAD





• Foto: Luís Vieira / Movephoto