Willyan suspenso por três jogos após "peitada" ao árbitro no jogo com o Belenenses SAD

Willyan Rocha, defesa-central do Portimonense, apanhou esta terça-feira três jogos de suspensão após expulsão e encontrão ao árbitro Hélder Malheiro no encontro frente ao Belenenses SAD. O castigo aplicado ao jogador dos alvinegros foi hoje divulgado através do mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o relatório do árbitro, "após a exibição do cartão vermelho, o jogador dirigiu-se para o árbitro atingindo-o com o ombro na zona do peito, voltando logo de seguida a abordar o árbitro com uma peitada, tendo de imediato sido agarrado por diversos jogadores". O relatório de Hélder Malheiro acrescenta ainda que o defesa-central do Portimonense terá dito "és um filho da p***", antes de abandonar o terreno de jogo.

Willyan Rocha apanha assim três jogos de suspensão, um derivado à expulsão com cartão vermelho direto, e mais dois pelas palavras e comportamento para com o juiz do encontro.