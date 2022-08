Willyan viaja para a Rússia

O defesa-central Willyan, que estava em fim de contrato, é esperado na Rússia nos próximos dias, a fim de reforçar o CSKA Moscovo por três épocas, com mais uma de opção. O acordo com o Portimonense está fechado e os algarvios receberão 1,3 milhões de euros, valor a que poderão acrescer mais 300 mil euros em variáveis, caso determinados objetivos sejam cumpridos. A SAD dos algarvios desenvolve esforços no sentido de garantir os serviços de um defesa-central até ao fecho do mercado.