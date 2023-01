Yago Cariello: «O penálti foi uma fatalidade»

Yago Cariello, avançado brasileiro de 23 anos do Portimonense, assumiu que o penálti convertido por João Mário aos 9 minutos de jogo acabou por deitar por terra a missão dos alvinegros na deslocação ao Estádio da Luz ()."Sabíamos da dificuldade do jogo, o penálti foi uma fatalidade, mas estamos de parabéns. Somos um grupo muito unido e entramos sempre com o espírito da vitória. Estamos a fazer um bom campeonato e é por isto que estamos onde estamos", atirou, em declarações aos microfones da BTV no final do encontro.