Yago: «Não metralhei os adeptos do Vitória, apenas tive uma reação aos racistas que cuspiram os meus colegas» Na celebração do golo, o avançado brasileiro pegou na bandeirola de canto, usou-a como se fosse uma arma e virou-se para os adeptos visitantes

Avançado do Portimonense 'fuzilou' adeptos do V. Guimarães com bandeirola de canto e provocou revolta