Yaya Sanogo está no radar

O avançado francês Yaya Sanogo, de 28 anos, que jogou em vários clubes do seu país e no Arsenal, Ajax e na última época no Huddersfield, do segundo escalão do futebol inglês, está desempregado e foi apontado nas últimas horas como possível reforço do Portimonense. Os turcos do Rizespor também mostraram interesse no jogador.