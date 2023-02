Yony González espreita oportunidade para fazer a estreia a titular

As mexidas na equipa do Portimonense, no jogo com o Marítimo, poderão não ficar apenas pela defesa (Pedrão, castigado, abre uma vaga que deverá ser preenchida por Park Ji-soo): o extremo colombiano Yony González, utilizado a partir do banco contra P. Ferreira e V. Guimarães, espreita a oportunidade de se estrear como titular.