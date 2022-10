Treinador do Rio Ave antecipa um duelo "equilibrado" frente ao Casa Pia

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, antecipou este sábado um jogo "equilibrado" no terreno do Casa Pia, no domingo, mas garantiu uma equipa com "confiança" para vencer a partida da 11.ª jornada da Liga Bwin.

Num duelo entre dois conjuntos que regressaram esta época ao patamar maior do futebol nacional, o técnico dos vila-condenses sublinhou que as duas equipas "conhecem-se bem" e que ainda têm margem de progressão.

"Estamos ambos ainda numa fase inicial da época, e podemos jogar muito melhor e crescer a nível coletivo. São equipas que gostam de assumir o jogo, que valorizam o bom espetáculo, e acredito que será um jogo equilibrado, com períodos em que o Rio Ave estará por cima, e outros em que será o Casa Pia. Temos de estar preparados para isso", anteviu Luís Freire em conferência de imprensa.

O treinador da formação da foz do Ave falou de um Casa Pia "com uma forma de jogar consolidada e motivado por estar a fazer um grande campeonato", partilhando a postura que pretende para a sua equipa.

"Temos um plano inicial, e perante o que acontecer no jogo vamos dar as respostas. Temos, sobretudo, de ter mentalidade forte e ser coesos para podermos vencer", partilhou.

Para atingir esses predicados, Luís Freire conta com a "confiança" do grupo, depois da vitória caseira frente ao Portimonense, na última jornada, que permitiu à equipa nortenha somar 12 pontos no final da 10.ª jornada.

"Nos últimos três jogos temos seis pontos, com uma deslocação ao Benfica pelo meio. Identifico melhorias em muitas coisas, mas também outros aspetos menos bons em que vamos certamente evoluir. A confiança das vitórias traz-nos consistência", disse o treinador do Rio Ave.

Luís Freire mostrou-se satisfeito pelo pecúlio pontual amealhado até esta fase da temporada, mas vê qualidades no grupo para ainda fazer melhor nos próximos jogos, perante adversários de valia semelhante.

"Temos sido consistentes. Com equipas do 'nosso campeonato' só perdemos com o Vizela, mas vencemos, depois, o FC Porto. Temos pontuado fora e vencido em casa. Estamos satisfeitos com este trajeto, e agora queremos dar um próximo passo. Temos até ao final da primeira volta para melhorar a nossa classificação e caminhar para o objetivo de fazer um campeonato tranquilo", disse.

O treinador do Rio Ave foi, ainda, questionado sobre as prestações da dupla de avançados ganeses, Aziz e Boateng, e sobre a possibilidade de serem observados pelos responsáveis da seleção do seu país, tendo em conta a participação no Mundial'2022, que começa no próximo mês.

"São dois jogadores com características muito fortes na finalização, muito rápidos e completos. Têm legitimidade para ter uma oportunidade na sua seleção e mostrar o seu valor. Estão a dar nas vistas num campeonato forte, e, só por isso, é motivo para serem observados", apontou Luís Freire.

Fora dos planos do treinador, devido a lesão, continuam o médio Joca e o avançado André Pereira, que são as únicas 'baixas' confirmadas para o jogo deste domingo.

O Rio Ave, 12.º classificado, com 12 pontos, desloca-se no domingo ao terreno do Casa Pia, quinto, com 17, numa partida agendada para as 18H, que terá arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.