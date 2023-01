Sávio Alves regressou a Vila do Conde

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave anunciou o regresso do brasileiro Sávio Alves a Vila do Conde, sendo que o lateral esquerdo, de 27 anos, foi cedido a meio da época passada ao Goiás, emblema que terminou o principal campeonato do Brasil na 13.ª posição.

Concluída a temporada nos canarinhos, o defesa regressou a Portugal e encontra-se a treinar sob a orientação do técnico Luís Castro, na certeza que também já foi inscrito na Liga Portugal e pode ser opção para a deslocação a Famalicão.

"Nunca tinha jogado na série A brasileira e esta experiência no Goiás foi positiva, até porque reconheço que não estive no meu melhor na primeira passagem pelo Rio Ave, mas agora sinto-me adaptado às exigências e espero ter mais oportunidades para ajudar a equipa", comentou Sávio à comunicação vila-condense.