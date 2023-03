Ukra é o único que sabe a receita

Ukra ainda não fez o gosto ao pé esta temporada, mas continua a usufruir do mesmo estatuto de arma secreta que definiu a última vitória (2-1) do Rio Ave sobre o Benfica. Se há algum elemento que sabe o que bater os encarnados dentro do grupo vila-condenses... é o extremo.

O sucesso, averbado em Vila do Conde, remonta a março de 2015 e até começou com uma dificuldade extra para o Rio Ave. Um golo madrugador do argentino Salvio colocou o Benfica na frente, sendo que Ukra, o único resistente dessa equipa do Rio Ave - com cinco épocas de intervalo pelo meio -, saltou do banco perto do descanso para fazer a igualdade de penálti. A cambalhota foi sentenciada com o golo do venezuelano Del Valle, aos 95 minutos. A título de curiosidade, diga-se que o médio grego Samaris, que agora milita no Rio Ave e no domingo deve ser aposta inicial do técnico Luís Freire, foi titular pelos encarnados.

A equipa continua hoje a preparação para o encontro com as águias, marcado para as 18 horas de domingo.