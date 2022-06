Aderllan Santos confirma continuidade no Rio Ave: «Estou com vocês para a próxima época»

Com o regresso ao trabalho marcado para segunda-feira, Aderllan Santos, um dos elementos mais experientes do plantel, confirmou, em declarações partilhadas pelos meios de clube, a sua continuidade no Rio Ave na próxima época."Quero dizer que estou com vocês para a próxima época. Estou com muitas saudades e vontade de voltar a vestir esta camisola", começou por dizer o central, de 33 anos, antes de fazer um pedido aos adeptos: "Gostaria também de dizer que precisamos do apoio de todos vocês, tal como aconteceu na época passada, em que estivémos unidos nos momentos difíceis."Já com mais de 100 jogos de caravela ao peito, Aderllan Santos, com contrato válido até 2025, traçou o objetivo para a sua quarta temporada no clube. "Queremos fazer uma época muito tranquila, ponto a ponto, e no final fazemos as contas. Estamos juntos e estamos quase de volta. Força Rio Ave", concluiu.