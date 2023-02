Aderllan Santos de volta ao eixo da defesa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aderllan Santos está de regresso ao seu posto no jogo de amanhã, no Dragão. O central brasileiro cumpriu castigo nos últimos dois jogos dos vila-condenses, devido a castigo, falhando os confrontos caseiros com o Sporting e o Estoril, mas volta a estar disponível e Luís Freire não vai abdicar da sua experiência.

O sacrificado a sair do trio de defesas será o croata Renato Pantalon, uma vez que Patrick William e Josué têm sido apostas mais regulares nos últimos tempos, formando precisamente com Aderllan a defesa mais utilizada.

Joca, Amine e Vítor Gomes são as baixas por lesão.