Aderllan Santos no onze do ano da Liga Sabseg

Aderllan Santos é um dos nomes que compõem o onze do ano da Liga Sabseg, anunciou esta segunda-feira a Liga Portugal. O defesa-central junta-se assim aos já eleitos Ricardo Fernandes e Vasco Fernandes, ambos do Casa Pia.O defesa-central, de 33 anos, foi um dos destaques na campanha de subida de divisão do Rio Ave. Em 2021/22, o jogador brasileiro apontou cinco golos em 36 encontros e esteve em especial destaque na jornada em que os rioavistas carimbaram a promoção, já que fez dois golos frente ao Chaves.A votação para a eleição do onze do ano da competição é levada a cabo pelos capitães e treinadores dos clubes que participaram na 2ª Liga.