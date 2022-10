Aderllan Santos: «Sofremos quatro golos, mais demérito nosso que mérito do Benfica»

Aderllan Santos salientou alguns aspetos positivos na exibição do Rio Ave na Luz, apesar da derrota (4-2) com o Benfica."De positivo o facto de termos sido iguais a nós próprios. Queríamos jogar desde o início, mas sabíamos que o Benfica é muito forte jogando aqui ou em qualquer campo e vem com uma dinâmica muito forte. De negativo, o facto de perdemos muitas bolas no meio, na primeira fase de construção. Levamos a aprendizagem. Sofremos quatro golos, mais demérito nosso que mérito do Benfica. Temos de melhorar com o decorrer do campeonato, pois há muitos jogos pela frente", disse o central à BTV.A perder 3-1 ao intervalo, Aderllan conta o que foi falado no balneário para o segundo tempo: "A mensagem que o mister nos deixou ao intervalo foi ter confiança, coragem e não perder tantas bolas. Assumimos o jogo. Para ferir o Benfica era preciso ter a bola, não infelizmente conseguimos, mérito do Benfica também."