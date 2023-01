Al Ahly tenta contratação de Aziz agora por empréstimo

O Al Ahly ainda não desistiu da contratação do ponta-de-lança Aziz e apresentou uma nova proposta ao Rio Ave. Depois das dúvidas que ficaram após a realização dos exames médicos, devido ao historial do jogador com lesões no joelho esquerdo, os egípcios estão, segundo apurou, a negociar um empréstimo até ao final da época, com opção de compra no verão, uma vez que continuam determinados em garantir a sua contratação.O Rio Ave já tem em mãos a nova proposta do Al Ahly, mas o acordo nos moldes agora apresentados está a esbarrar nos valores exigidos pelos vila-condenses para a cedência por meia temporada. O Al Ahly mantém a intenção de avançar para a contratação do avançado a título definitivo, em junho, nos termos já acordados, ou seja por 2,5 milhões de euros, reservando o Rio Ave 20 por cento de uma futura venda.Enquanto não há um desfecho das negociações, Aziz continua no Egito. Esta tarde, assistiu ao jogo com ENPPI na companhia dos responsáveis do Al Ahly e do seu empresário, que tem intermediado as negociações com o Rio Ave.Com uma proposta financeiramente vantajosa em mãos, que lhe permite passar a auferir um vencimento mensal sete vezes superior ao que tem atualmente no Rio Ave, Aziz já revelou que pretende mudar-se no imediato para o Egito. De resto, os responsáveis vila-condenses estão a par das ideias do avançado, que já manifestou gratidão pelo apoio recebido no clube, mas que entende não poder desperdiçar esta oportunidade de assinar um contrato por seis meses, com mais quatro de opção.Afastado das contas de Luís Freire para a visita a Guimarães, Aziz deseja juntar-se em breve ao plantel do Al Ahly. Aliás, se o acordo com o Rio Ave revelar-se uma realidade, o avançado já será opção para o encontro com o Al-Masry, agendado para o dia 12.