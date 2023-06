Alexandrina Cruz apresenta candidatura à presidência do Rio Ave

E eis que, poucos dias depois de António Silva Campos anunciar que está de saída da presidência do Rio Ave por questões de saúde, surge a primeira candidata à sucessão do líder vila-condenses dos últimos anos. Trata-se de Alexandrina Cruz, até aqui vice-presidente para a área administrativa e financeira e também gestora da SDUQ.Alexandrina Cruz emitiu um comunicado esta sexta-feira a dar conta da sua candidatura, revelando ainda que fará a apresentação da mesma no dia 17 de junho, às 18h00, no Centro Municipal da Juventude de Vila do Conde. As eleiões, foi hoje dado a conhecer, estão agendadas para 1 de julho."Alexandrina Cruz é candidata a Presidente do Rio Ave Futebol Clube. Na tarde de hoje, o Presidente da Assembleia Geral do Rio Ave Futebol Clube comunicou a demissão dos Corpos Sociais do clube, e a consequente marcação de eleições antecipadas para o próximo dia 1 de julho.Em face disso, Alexandrina Cruz torna público que é candidata a Presidente do Rio Ave Futebol Clube, sendo que, para tal, se fará acompanhar de uma equipa renovada e apresentará um projeto que corresponda aos anseios e exigências dos sócios. Licenciada em Gestão, sócia desde criança e apaixonada pelo Rio Ave Futebol Clube, tem vindo a ser dirigente nos últimos anos, exercendo funções de vice-presidente, tendo acompanhado e ajudado a construir alguns dos momentos mais desafiantes e vitoriosos que aconteceram nas duas décadas mais recentes.O seu percurso, profissional e de dirigente desportiva, e o profundo conhecimento do clube, conferem-lhe a experiência, a confiança e a capacidade para assumir o compromisso de voltar a colocar o seu clube de coração no lugar que merece, e que todos ambicionamos. Alexandrina Cruz fará a apresentação oficial da sua candidatura aos sócios do Rio Ave Futebol Cube no próximo dia 17 de junho, às 18h00, no Centro Municipal da Juventude de Vila do Conde, situado na Avenida Júlio Graça, numa sessão em que apresentará os membros da lista, as linhas mestras da sua estratégia e os principais objetivos.Em comunhão com os sócios, apoiantes e simpatizantes, Alexandrina Cruz quer protagonizar uma liderança forte e uma revigorada dinâmica, e fazer regressar o Rio Ave Futebol Clube a uma indispensável solidez e ao lugar de destaque a que tem direito no futebol nacional", podia ler-se.