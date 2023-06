Alexandrina Cruz quer "uma equipa mais unida do que nunca" no Rio Ave

Alexandrina Cruz apresentou, esta tarde, a sua candidatura às eleições do Rio Ave, agendadas para o próximo dia 1 de julho. A candidata pede uma "equipa mais unida do que nunca", assente nos jogadores que ficarem, devido à impossibilidade de fazer contratações fruto de uma sanção imposta pela FIFA. O objetivo é superar o período mais difícil, até janeiro, e, aí sim, "assegurar os reforços que forem necessários".Perante um banho de multidão no Centro de Juventude de Vila do Conde, Alexandrina Cruz apresentou o seu elenco diretivo e traçou a construção de uma nova bancada como uma das prioridades do projeto.A data limite para a apresentação de listas é o dia 21, próxima quarta-feira, mas o consenso em torno de Alexandrina Cruz deverá levar a que não surja oposição nesta corrida pela sucessão de António Silva Campos na presidência do Rio Ave.