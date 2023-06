Alexandrina Cruz sem oposição

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Alexandrina Cruz, vice-presidente para a área administrativa e financeira e também gestora da SDUQ do Rio Ave, está confirmada como a única candidata às eleições antecipadas para os órgãos sociais agendadas para o dia 1 de julho

O prazo anunciado por Amândio Couteiro, presidente da mesa da Assembleia Geral, para entrega de candidaturas aos Órgãos Sociais do Rio Ave terminou hoje e a lista encabeçada por Alexandrina Cruz, da qual faz parte Henrique Maia, membro que terá a responsabilidade de liderar o futebol profissional, foi a única entregue.

A constituição da Lista A, composta pelos diferentes Órgãos Sociais (Direcção, Assembleia Geral e Conselho Fiscal), será afixada amanhã na loja oficial do clube, no Estádio do Rio Ave.