André Pereira: «Ser dispensado do FC Porto aos 13 anos não foi fácil, mas consegui voltar»

Aos 27 anos, André Pereira já tem muito que contar sobre a sua carreira... e desde muito cedo. Numa iniciativa do Rio Ave, que o desafiou a responder a questões colocadas pelos adeptos, o avançado abordou as lesões, incluindo uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o condicionaram nas últimas épocas e dureza de, ainda muito jovem, ter sido dispensado no FC Porto."Diria que é resiliência. Palavra que gosto muito e me identifica. Esteja a correr mal ou bem, a consistência na vida e no trabalho é importante. Os frutos colhem-se mais à frente. Os dias bons podem demorar mais ou menos tempo, mas chegam sempre. Já passei por clubes de escalões inferiores. Tive o meu processo. Fui dispensado do FC Porto com 13 anos. Como podem imaginar não foi uma dor fácil de superar, não há maturidade suficiente para receber essa notícia. Acabei por fazer o meu caminho por outros clubes com muito orgulho e o facto de ter conseguido voltar ao FC Porto demonstra como é a minha resiliência", afirmou, convidado a resumir a sua carreira à luz de uma palavra.E esse sentimento de luta, de não baixar os braços, advém também das dificuldades mais recentes. "Foi um período difícil, principalmente por ter sido muito longo. Sempre mantive o foco e tive a ajuda e apoio de todos os elementos do clube. O Rio Ave não nos deixa cair em nada. Mostram-te confiança e isso dá força para recuperares mais rápido. Felizmente regressei e estou a ajudar a equipa com minutos", comentou o ponta-de-lança, falando do regresso aos golos, em fevereiro deste ano: "Foi uma sensação de alívio. Como se tudo o que se passou ficasse esquecido, mas não ficou. Não é fácil gerir 25 egos e personalidades distintas. Técnico tem feito um trabalho extraordinário de nos colocar a remar todos para o mesmo lado. Há um compromisso com a equipa. Prevalece sempre mais o grupo do que o individual e é isso o que nos torna mais fortes. (...) Foi uma sensação de alívio. Como se tudo o que se passou ficasse esquecido, mas não ficou. Não é fácil gerir 25 egos e personalidades distintas. Técnico tem feito um trabalho extraordinário de nos colocar a remar todos para o mesmo lado. Há um compromisso com a equipa. Prevalece sempre mais o grupo do que o individual e é isso o que nos torna mais fortes."A finalizar, André Pereira deu conta daquele que é o seu maior sonho e que, mais do que do futebol, é o seu sonho de vida: "É olhar para trás e ter orgulho da pessoa que fui e que sou para tentar transmitir esses valores aos meus filhos, para que não lhes falte nada e todos estejam felizes."