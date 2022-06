António da Silva Campos: «A única solução que o Rio Ave tinha era subir à 1ª Liga»

António da Silva Campos, presidente do Rio Ave, era um homem visivelmente feliz no final do jogo com o Chaves que terminou com uma vitória garantindo o título de vencedor da Liga Sabseg e a consequente subida à 1.ª Liga."Regressámos com todo o mérito e não há prova melhor do que esta, ter uma massa associativa como esta. Acho que a única solução que o Rio Ave tinha era subir à 1.ª Liga. Toda a nossa estrutura, o contrato que temos com os jogadores, com os funcionários, não havia outra solução", afirmou à Sport TV.