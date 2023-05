António Silva Campos anuncia saída da presidência do Rio Ave

António Silva Campos vai deixar de ser o presidente do Rio Ave.Foi o próprio que anunciou a decisão esta tarde aos sócios, num vídeo publicado nos nos meios do clube, revelando que tomou esta decisão com base nos problemas de saúde que o têm afetado nos últimos tempos.O líder dos vila-condenses vai deixar o cargo e já não será candidato no próximo ato eleitoral, que decorre em novembro."Apresento-me perante vós para antes de mais agradecer todo o apoio e carinho que me ofereceram durante esta época, bem como a toda a equipa e estrutura e que foram fundamentais para atingirmos os nossos objetivos. Terminando mais uma temporada é altura de me dirigir a vocês de uma forma especial e que, reconheço, será talvez de forma inesperada para todos. Como sabem, em novembro deste ano teremos um novo processo eleitoral para os órgãos sociais do Rio Ave. Em 2008, apresentei-me pela primeira vez com o compromisso de servir o Rio Ave enquanto presidente da Direção. Era o início de uma caminhada especial. Era o início de um projeto que fizemos lado a lado. Durante quinze anos dei tudo o que tinha de melhor. Dei o coração, a alma, a experiência, o tempo, a dedicação, tirando muito de mim e dos meus para o sucesso do Rio Ave. Tudo isso tem um preço. Tudo na vida tem os seus ciclos e os seus tempos. A vida é feita de projetos e decisões. É por isso que vos venho transmitir hoje, olhos nos olhos, que depois de muito ponderar e de pensar com a minha família e com o meu ciclo de amigos mais chegados que chegou o tempo de encerrar o meu ciclo no Rio Ave e não serei candidato nas próximas eleições", registou aquele que foi o rosto do clube de Vila do Conde nos últimos 15 anos."As razões que me levam a tomar esta decisão não são de agora. Desde há uns anos que tenho vindo a adiar esta posição por considerar que devia dar ainda mais algo de mim ao Rio Ave. Mas a minha saúde não tem ajudado, abrigando-me a um esforço e sacrifício cada vez maiores e expondo-me a uma debilidade que acaba por afetar não só a mim, mas também à minha família e a quem me rodeia. É tempo de iniciar um novo ciclo e de procurar preservar a saúde e a qualidade de vida que possa ter. É tempo de dar oportunidade a outros que deem continuidade a este projeto tão bonito que construímos juntos. Não tomo esta decisão de ânimo leve. Acreditem que o faço de coração apertado", completou ainda António Silva Campos, reconhecendo que esta é uma decisão baseada em problema de saúde que o tem afetado nos últimos anos.