António Silva Campos e a renovação de Luís Freire: «Penso que não haverá problema»

Um ano depois, o Rio Ave está de regresso à 1ª Liga, numa situação que, de forma natural, deixou o presidente António Silva Campos bastante satisfeito."É uma sensação de dever cumprido, o nosso objetivo era regressarmos à 1ª Liga e conseguimos agora na última jornada. Este regresso é muito importante para nós, voltamos ao lugar que merecemos e onde devemos estar. Quando nos candidatámos à subida assumimos a nossa responsabilidade. Iniciámos a época muito fortes, tivemos vitórias contundentes e criou-se a expectativa de que o Rio Ave já tinha subido. Mas não, foi muito difícil e todas as equipas queriam ganhar ao Rio Ave. Fomos consolidando a nossa posição, nunca perdemos os lugares de subida de vista e, felizmente, conseguimos", referiu.O dirigente abordou ainda o facto de o contrato de Luís Freire, técnico que tem apenas o nível 3 de treinador, estar prestes a terminar: "O Luís Freire fez um excelente trabalho, é um treinador que qualquer equipa gostaria de ter. Tem uma equipa técnica muito boa e a sua parte humana é muito forte. Temos a questão do contrato e vamos falar sobre ele. Há treinadores que não têm o nível 4 na 1ª Liga e isso é um entrave, mas, havendo boa vontade- e espero que isto do nível 4 se resolva-, penso que não haverá problema na renovação de contrato".