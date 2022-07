António Silva Campos: «Estamos a dar todas as condições ao treinador para fazermos uma boa época»

Leonardo Ruiz foi a grande novidade na apresentação do Rio Ave aos adeptos, sendo esta uma movimentação de mercado abordada pelo presidente António Silva Campos após a cerimónia.





"Todos sabíamos da dificuldade que havia em encontrar um ponta-de-lança, mas chegámos a bom porto. Foi no último dia, houve um esforço muito grande para ele estar aqui hoje presente, mas ainda bem que conseguimos surpreender os nossos associados, que estavam preocupados com o ponta-de-lança", começou por referir. Ora, com a chegada de um avançado, como fica a situação de Pedro Mendes? António Silva Campos não fugiu à questão e assumiu que o regresso do jovem a Vila do Conde ainda é possível: "Apresentámos estes jogadores, mas o plantel não está fechado e tudo pode acontecer. O Pedro Mendes, neste momento, é um jogador como outro qualquer. Não está aqui, mas o que posso dizer é que o plantel não está fechado".

O dirigente analisou ainda as lacunas que o plantel apresenta neste momento. "Precisamos de uma lateral-esquerdo, um 10, um 6 e talvez um extremo, mas depende do 10 que vamos contratar. Vamos ver se seguimos a estratégia que o treinador quer. Estamos a dar todas as condições ao treinador para fazermos uma boa época. Queremos ter um plantel equilibrado para conseguirmos os nossos objetivos", referiu, deixando uma mensagem aos adeptos que estiveram presentes na Praça Vasco da Gama nesta noite: "É uma satisfação muito grande sentirmos este apoio e este calor humano. Isto é o reflexo do que tem acontecido nos últimos meses. Este carinho dá-nos uma alegria muito grande".