António Silva Campos: «Este é o ano zero»

O presidente António Silva Campos abordou o regresso do Rio Ave à Liga Bwin na Magazine do clube e foi ágil a estabelecer um horizonte pragmático tendo em vista o carrossel de emoções e repercussões financeiras que o clube de Vila do Conde atravessou nas últimas épocas com a descida de divisão e consequente reação que permitiu ao clube regressar ao convívio dos principais emblemas rapidamente.

Balanço de orgulho após a desilusão da descida, mas também em jeito de choque com a realidade. Argumento que levou o dirigente a definir a continuidade do Rio Ave no principal escalão como a única prioridade para a temporada em curso.

"Temos a consciência que realizámos uma grande campanha na 2ª Liga, mas também que fizemos um grande esforço para regressar à Liga Bwin. Acabámos de subir, pelo que seria uma irresponsabilidade julgar que o Rio Ave pode, no imediato, achar-se ao nível do Rio Ave que durante anos representou Portugal nas competições europeias", confidenciou o dirigente, convicto num desenrolar de campeonato sem sobressaltos de modo a criar um patamar de sustentabilidade suficiente para alargar horizontes: " Vamos querer fazer uma época que dignifique os pergaminhos do clube mas, acima de tudo, que garanta uma permanência na Liga Bwin da forma mais rápida possível. Pensar mais além disto, naquele que entendo ser um ano zero, é querer dar um salto maior que a perna, pelo que estamos muito conscientes, realistas e alinhados naquilo que pretendemos para o próximo campeonato".