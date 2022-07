António Silva Campos: «Pedro Mendes? Houve acordo entre os clubes, com o jogador é que não»

À margem da apresentação do documentário que o Rio Ave produziu sobre o ano da subida de divisão, António Silva Campos falou à imprensa e revelou que o regresso de Pedro Mendes a Vila do Conde se assume como um processo bastante complicado.

"Com alguma tristeza posso dizer que nunca pensei que acontecesse o que aconteceu. No entanto, a lei da vida é mesmo assim. Ele tem objetivos de vida, é muito jovem e achou que, como marcou alguns golos, tinha direito a uma remuneração superior. Nós gostaríamos de ir ao encontro dele, mas não foi fácil. Ele regressou ao Sporting, mas pode ser que ainda haja um pouco de fé. [O que está a travar o negócio] é a parte financeira com o jogador. Houve acordo entre os clubes, com o jogador é que não. São situações que acontecem", referiu, acrescentando que o plantel precisa de avançados.

Elogiando o trabalho do departamento de comunicação e referindo que a descida à 2ª Liga o marcou bastante, o dirigente perspetivou ainda a temporada 2022/23: "Esta foi uma experiência que queremos que não se repita. Temos de pensar que esta é uma divisão diferente e temos de construir uma equipa estruturada e equilibrada. Queremos jogar à Rio Ave".