António Silva Campos: «Um dia destes o Aziz pode ser uma boa surpresa»

À margem da visita do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto às instalações do Rio Ave, António Silva Campos, presidente dos vila-condenses, abordou a questão de Aziz, avançado que esteve muito perto de assinar pelo Al Ahly, mas que acabou por voltar a Vila do Conde."O Aziz está no mercado, neste momento temos várias propostas. Ainda não tomámos nenhuma decisão porque é importante querer o melhor para o jogador e para o clube. O segredo é a alma do negócio, mas um dia destes o Aziz pode ser uma boa surpresa", começou por referir o dirigente, que analisou ainda a época do clube até ao momento: "O mais importante é como termina e não como começa. Neste momento estamos com os nossos objetivos conseguidos, estamos nos dez primeiros. Agora queremos a manutenção o mais cedo possível para depois encararmos o futuro de outra maneira. A consolidação deste clube na 1ª Liga é fulcral e é o nosso objetivo principal", atirou.Noutro âmbito, António Silva Campos não escondeu a satisfação por ter recebido a visita de João Paulo Correia. "A visita do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto ao Rio Ave é um orgulho para nós.Tem sido feito um trabalho excecional e um esforço muito grande para que todos os clubes sejam visitados. Isto é histórico e só demonstra que é uma pessoa preocupada com o futebol, para nós é gratificante sermos reconhecidos. Nos últimos anos há um caso difícil para os clubes, mas tudo indica que vai haver um bom fim. Refiro-me à questão dos seguros. Os valores são bastante altos, aspeto que compreendemos porque só há uma companhia de seguros que faz esse serviço. Se este decreto-lei for aprovado, penso que o valor vai baixar à volta de 40 por cento, o que é muito importante para o futebol português", sublinhou, acrescentando ainda quais as medidas que o clube pretende tomar em termos de renovação de infraestruturas: "Nós nunca terminamos e queremos sempre mais, agora faltam os pormenores [na academia]. Tendo isso pronto vamos fazer a inauguração devida a esta academia. Em relação ao estádio, tivemos uma bancada sobre a qual tivemos uma ordem de demolição. As condições não eram as melhores, mas nós atravessámos um período difícil com a descida de divisão e estamos a recuperar. Enquanto eu estiver à frente deste clube, nunca nos vamos endividar. Nem a nós nem a quem vier a seguir. Quando tivermos as condições ideais vamos avançar e uma das prioridades é a bancada", vincou.