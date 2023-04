António Silva Campos: «Unidos temos evitado o dramatismo dos últimos lugares»

Tal como vem sendo habitual ao longo dos últimos anos, António Silva Campos deixou uma mensagem de Páscoa aos adeptos, tendo o presidente do Rio Ave aproveitado para fazer um balanço da temporada do clube até ao momento."Estamos nas últimas semanas de mais uma temporada. Um ciclo de novos desafios depois de juntos nos termos reerguido e regressado ao lugar do Rio Ave FC, a 1ª Liga de futebol. Sabemos que não foi uma caminhada fácil e que nesta época eram esperadas as normais dificuldades de quem sobe. Unidos, com um espírito de grupo inabalável, temos sido uma verdadeira família e só assim se percebe porque temos conseguido fazer desta uma época de tranquilidade, evitando o dramatismo dos últimos lugares, ultrapassando obstáculos atrás de obstáculos, em busca duma permanência serena", começou por referir.O dirigente fez ainda referência ao apoio dos adeptos: "Devemos estar profundamente orgulhosos com o que temos alcançado até aqui, com o trabalho de jogadores, técnicos, staff, Direcção, e com o apoio dos nossos sócios e da nossa claque, o Grupo 39, que ainda há pouco tempo me comoveram pelo apoio dado à equipa, numa sexta-feira à noite, nos Açores. Os desafios só podem ser superados com o apoio inestimável de todos os nossos sócios, a força motriz desta família, incansáveis no apoio e motivação que nos dão, para conseguirmos sempre mais e melhor".Neste momento, o Rio Ave segue no 10.º lugar da tabela classificativa, com 34 pontos conquistados.