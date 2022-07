Após insultos racistas, Sandro Cruz pode reforçar Rio Ave e responde a críticos: «Vergonha porquê?»

Vergonha porque? Oq que o Rio Ave tem haver com uma adepta? Eu nunca referi nas minhas palavras que nunca jogaria no Rio Ave! O mundo do futebol dá muitas voltas… como na vida! Portanto deixem de comentários desnecessários. Obrigado https://t.co/T6Y2GD5KOQ — Sandro Cruz (@scruz_57) July 13, 2022

Sandro Cruz recorreu esta quarta-feira às redes sociais para responder a um tweet, na sequência dos episódios de racismo que sucederam durante o Rio Ave-Benfica B , jogo da 30ª jornada da Liga Sabseg de 2021/22. O lateral das águias está na lista dos vilacondendeses para a nova temporada, e optou por separar o clube da adepta que proferiu os insultos."Vergonha porquê?", começou por escrever o defesa, em resposta ao tweet: "Se o Sandro Cruz acaba no Rio Ave... que vergonha".E prosseguiu: "O que é que o Rio Ave tem a ver com uma adepta? Eu nunca referi nas minhas palavras que nunca jogaria no Rio Ave. O mundo do futebol dá muitas voltas, tal como a vida. Portanto deixem-se de comentários desnecessários. Obrigado", referiu o jogador.