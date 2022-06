Assembleia Geral do Rio Ave adiada devido a infeção por Covid-19 de António Silva Campos

Originalmente marcada para este sábado, a Assembleia Geral Ordinária do Rio Ave vai passar a realizar-se no dia 3 de julho. O adiamento da reunião está relacionado com o facto de António Silva Campos, presidente do clube, estar infetado com Covid-19.Os principais ponto de traballho da Assembleia serão a "apreciação e votação do plano de atividades e do orçamento base zero para a época 2022/23" e a "apresentação do parecer do Conselho Fiscal". A reunião está agendada para as 9h30, no Auditório Municipal de Vila do Conde.Recorde-se que, no plano desportivo, o Rio Ave assegurou o regresso à Liga Bwin.