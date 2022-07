Avançado do Valladolid a caminho do Rio Ave

O Rio Ave vai reforçar o ataque com Paulo Vitor, segundo dá conta esta quarta-feira o diário espanhol 'AS', tendoconfirmado que tudo está encaminhado para se fechar negócio. O avançado, de 23 anos, que recusou algumas propostas de clubes espanhóis, já está mesmo em Portugal para assinar contrato com o clube de Vila do Conde, recém-promovido à Liga Bwin.O jogador brasileiro renovou com o emblema espanhol, que garantiu a subida à La Liga na última época, até 2025 em janeiro último e deverá chegar por empréstimo, de acordo com a mesma fonte.Em 2021/22, Paulo Vitor apontou oito golos em 31 jogos pelo Valladolid B.