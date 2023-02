Aziz de fora em negociações

A ausência de Aziz foi a grande surpresa do lado do Rio Ave. O ganês, homem golo dos vila-condenses, ficou de fora, por estar a negociar a saída. Luís Freire disse que o jogador está "em negociações" e "pode ou não sair", daí ter falhado o jogo de ontem. Aziz, refira-se, tem interessados na China e na Rússia. Em janeiro, esteve para sair para o Al Ahly, do Egito, mas a transferência caiu.Entretanto, Josué saiu lesionado do encontro de ontem, apresentando queixas num joelho. A situação será reavaliada entretanto, mas Freire espera "que não seja nada grave"