Aziz e Josué resguardados

Na ressaca da derrota com o Sporting, na 2ª jornada da fase de grupos da Allianz Cup, o plantel do Rio Ave treinou na manhã de ontem e vai folgar durante o dia de hoje. Tempo de descanso que dará por completa a gestão física de Aziz e Josué Sá. Os dois jogadores não foram utilizados nas duas primeiras jornadas daquela prova por opção técnica. Luís Freire entendeu que os mesmos necessitavam de gerir o desgaste acumulado na primeira metade da época, nomeadamente na Liga Bwin, pelo que decidiu não utilizá-los diante de Marítimo e Sporting. Tanto Aziz como Josué Sá deverão reaparecer nas opções diante do Farense, na 3ª feira, de forma a prepararem também o regresso ao campeonato, isto se o Rio Ave não se apurar para os 'quartos' da Allianz Cup.